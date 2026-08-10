Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir şantiye sahasında gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında NATO Akaryakıt Boru Hattı’nın zarar görmesi üzerine ekipler harekete geçti.
Edinilen bilgilere göre olay, Dübekli mevkiinde bulunan şantiye sahasında meydana geldi. İş makinesiyle yapılan kazı çalışması sırasında bölgeden geçen NATO Akaryakıt Boru Hattı hasar gördü. Hasarın ardından boru hattında akaryakıt sızıntısı meydana geldiği belirlendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, durum NATO Akaryakıt Boru Hattı Şefliği yetkililerine bildirildi. Yapılan koordinasyon sonucunda hattaki akaryakıt akışı kesilerek gerekli müdahale gerçekleştirildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından yapılan kontrollerde aktif sızıntının kalmadığı ve bölgede tehlikenin giderildiği tespit edildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme ve tahkikat başlatıldı.