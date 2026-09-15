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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te kaybolan büyükbaş hayvan için jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda hayvan, bir tarlada doğum yapmış halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Bilecik merkeze bağlı Okluca Köyü’nde meydana geldi. Köyde yaşayan Mehmet Ertürk, kendisine ait bir büyükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çevrede gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kayıp hayvan bir tarlada bulundu.

Ekipler, hayvanın bulunduğu yerde doğum yaptığını da belirledi. Arama çalışmalarının ardından bulunan büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.