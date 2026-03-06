Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmasında kasten öldürme suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda Osmaneli ilçesi Beşevler Köyü mevkiinde aranması olan H.Ö.E. isimli şahıs tespit edildi.
Şahsın kasten öldürme suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.