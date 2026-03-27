

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında yapılan çalışmalar kapsamında duvarlar boyanırken, zeminde yer alan sınıflandırma işaretleri yenilendi.

Pazar esnafını ziyaret ederken gelen talepleri alan Başkan Subaşı, esnaf ve vatandaşlardan gelen isteklerin yapılması talimatını verdi.

Geçtiğimiz aylarda çatısında onarmaların yapıldığı pazar alanında su giderleri, ışıklandırma ve zemin iyileştirme çalışmaları da yerine getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında pazar alanının dış cephe boyama işinin de sonrasında gerçekleştirileceği bilgisi verildi.