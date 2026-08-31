Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Söğüt ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Söğüt yönüne seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 16 B** 18* plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kamyon, karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 43 P* 8** plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan İ.A.S. hafif şekilde yaralandı.
Yaralı, Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.A.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.