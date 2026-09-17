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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Kamu Spor Oyunları için başvuru süreci başladı. Kamu çalışanlarını spor aracılığıyla bir araya getirecek müsabakalar, 1-21 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kamu Spor Oyunları kapsamında futsal, voleybol, 3x3 basketbol ve masa tenisi branşlarında takımlar mücadele edecek. Organizasyona katılmak isteyenlerin başvurularını 30 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecek. e-Devlet üzerinden başvuru yapan takımların ayrıca “Takım Başvuru Formu”nu Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

“Gelin, sporda buluşalım” sloganıyla duyurulan organizasyonla kamu çalışanlarının spor yapmaya teşvik edilmesi ve farklı kurumların spor çatısı altında bir araya getirilmesi amaçlanıyor.