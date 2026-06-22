Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Murat Bayırlı için Polisevi Yerleşkesi’nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, il protokolü, merhum polis memurunun ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru Murat Bayırlı, Cumartesi günü görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bayırlı’nın vefatı ailesi, mesai arkadaşları ve Emniyet Teşkilatı’nı derin üzüntüye boğdu.
Merhum polis memuru için Bilecik Polisevi Yerleşkesi’nde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından merhum Polis Memuru Murat Bayırlı’nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Kütahya’ya uğurlandı.