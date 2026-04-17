Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde, büyük şehirlerdeki sayılı merkezlerde uygulanabilen ileri bir kalp pili yöntemi ilk kez başarıyla gerçekleştirildi.

Kalbinde ciddi ritim bozukluğu bulunan 75 ve 80 yaşlarındaki iki hastaya yeni nesil kalp pili uygulandı. Bu yöntem sayesinde hastaların kalbi daha doğal ve sağlıklı bir ritimle çalışmaya başladı.

Daha önce bu tür ileri tedaviler için Bilecik'te hastalar başka illere sevk edilmek zorunda kalınıyordu. Artık bu ihtiyaç ortadan kaldırılarak tedavi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarıyla uygulanmaya başlandı.

Operasyonlar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri Dr. Öğretim Üyesi Enes Çelik ve Uzm. Dr. Neryan Özgül Özden tarafından, Eskişehir Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Mehmet Özgeyik'in katkılarıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ileri teknoloji yöntemleri uygulayarak, bölge halkına yerinde ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.