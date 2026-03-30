

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te kafa kafaya çarpışan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ç.T. idaresindeki 11 S* *** plakalı otomobil Bilecik’in Vezirhan beldesinden Gölpazarı ilçesi istikametine seyir halindeyken S.G. idaresindeki 43 H* *** plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri ile 43 H* *** plakalı araçta yolcu olarak bulunan D.Y. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.