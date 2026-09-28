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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, Kadın Spor ve Yaşam Merkezlerinin çalışma saatlerinde yeni düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Üyelerin haftalık spor salonu kullanım hakkı da 3 günden 5 güne çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni çalışma düzenlemesi 28 Eylül Pazartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Spor salonları hafta içi 08.30-20.00, hafta sonu ise 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Grup dersleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri iki seans halinde gerçekleştirilecek. İlk seans saat 10.00’da, ikinci seans ise 18.00’de başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri grup dersleri tek seans olarak 13.00’te yapılacak.

KULLANIM HAKKI 3 GÜNDEN 5 GÜNE ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeyle üyelerin spor salonlarından haftalık yararlanma hakkı 3 günden 5 güne yükseltildi.

Grup derslerinin pilates ve yoga branşlarında gerçekleştirileceği, bir grup dersinin açılabilmesi için en az 5 kişinin katılımının gerektiği bildirildi.