Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığı ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 43 bin 230 adet makaron ele geçirildi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 43 bin 230 makaron ve 90 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Gölpazarı ilçesinde kaçak tütüne yönelik düzenledikleri operasyon kapsamında şüpheli T.Ş.’ye ait 5 ayrı adreste ve 1 araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda 39.430 adet dolu makaron, 3.800 adet boş makaron, 90 kg. kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Şüpheli T.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.