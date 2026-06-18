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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Pazaryeri ilçesinde M.U. isimli şahsın bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri sattığı bilgisine ulaşılırken, bu ürünleri H.Ç. isimli şahsın ikametinde muhafaza ettiği tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucu belirlenen 2 adrese yapılan baskında 9.320 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler M.U., E.K. ve H.Ç. gözaltına alındı.