Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, bölgedeki fotokapanın kaydettiği görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar Köyü’nde meydana geldi. Bölgede bulunan fotokapana şüpheli kişilerin görüntülerinin yansıması üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirtilen İ.Ö., R.K., F.K. ve Ö.D. isimli 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde bulunan çeşitli malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.