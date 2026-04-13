Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Bilecik’in Osmaneli İlçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü ormanlık alanında düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları değerlendirilen 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, A.R.A, Ş.A. ve C.A'yı kazı aletleriyle birlikte gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.