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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir kamyonda yapılan aramada 800 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında durdurulan bir kamyonda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen 800 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, bu tür operasyonların ülke ekonomisinin korunması, haksız kazancın önlenmesi ve toplum huzurunun sağlanması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.