Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından KAAN Uygulaması’nın etkinliğini artırmak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantı, Polis Başmüfettişleri İsmail Terzi ve Mehmet Sait Kartopu’nun katılımları ile gerçekleştirildi.

Bilgilendirme ve eğitim toplantısında 807 Özel Güvenlik Görevlisine, Özel Güvenlik Hukuku ve Genel Kolluk İlişkileri, KAAN Mobil Uygulaması ve NARKOKAAN, Yeşilay Bilecik Şubesi iş birliğiyle Kumar Bağımlılığı ve YEDAM tanıtımı konularında eğitim verildi.

Bilecik'te ayrıca 122 Emniyet Mensubuna da aynı konularda bilgilendirme yapıldı.