Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., jandarma ekiplerinin yürüttüğü takip sonucunda Söğüt ilçesine bağlı Borcak Köyü'nde yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.