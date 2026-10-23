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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kenevir tohumu ve kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri’ne bağlı Demirköy’de ikamet eden Y.Ü. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Narkotik detektör köpeğinin de katıldığı aramalarda; yaklaşık 65 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu ve 1 adet esrar öğütme aparatı bulundu.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli Y.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.