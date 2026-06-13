Kaynak: İHA

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette, Jandarma Teşkilatının yürüttüğü faaliyetler ile ilimizdeki güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Faik Oktay Sözer, köklü geçmişi, disiplinli yapısı ve üstün görev anlayışıyla milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Teşkilatının 187’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sözer, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve vazife bilinciyle görev yapan tüm jandarma personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.