Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde Güven ve Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

Gece 21.00 ve 24.00 saatleri arasında gerçekleşen uygulamaya 28 ekip ve 112 personel katıldı.

Uygulamada, 1151 araç ve 1140 şahıs sorgulandı. 25 işyerinin denetlendiği uygulamada, aranması bulunan 6 şahıs yakalanırken, 1 şahıs çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 5 şahsın ise ifadelerinin ardında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.