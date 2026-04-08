

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik il Jandarma Komutanlığı ekipleri tüm ilçelerde eş zamanlı olarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Bilecik’in bütün ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda vatandaşlar dolandırıcılık, evden hırsızlık, 6284 sayılı kanun ve hayvan hırsızlığı olaylarına karşı alınabilecek tedbirler ve yasal mevzuat konularında bilgilendirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinde meydana gelen ve gelebilecek olaylar hakkında vatandaşların soruları da yanıtlandı.