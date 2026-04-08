Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tefecilik yaptığını tespit ettikleri şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.O.T. isimli şahsın Söğüt ilçesinde nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptığı tespit etti..

Ekipler tespitlerinin ardından düzenledikleri operasyonda A.O.T’yi gözaltına alırken şahsa ait 2 adres ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucu 1 adet alacak-verecek defteri, 42 adet (13 farklı şahsa ait) imzalı/imzasız toplamda 3.986.560 TL içeren boş ve dolu senet koçanı ele geçirildi.