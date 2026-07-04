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Kaynak: DHA

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere 117 personel katıldı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 386 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 2 bin 627 araç ayrıntılı şekilde denetlendi.

Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen sürücülere toplam 321 bin 380 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerin ardından 2 aracın trafikten men edilmesine karar verildi.

Uygulamalar sırasında ayrıca 27 park ve bahçe, 20 iş yeri ile 37 metruk bina güvenlik açısından kontrol edildi.

Farklı suçlardan arandığı tespit edilen 7 kişi jandarma ekiplerince yakalanırken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan ekipler, NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel demir yolu hattı güzergâhlarında da güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.