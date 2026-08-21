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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen şok yol kontrolünde yüzlerce kişinin sorgulaması yapıldı.

Bozüyük’e bağlı Dübekli mevkiinde düzenlenen denetime 24 jandarma personeli ile 1 narkotik köpeği katıldı. Ekipler, uygulama noktasında durdurulan araçlar ve şahıslar üzerinde kontroller gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında toplam 669 şahıs ile 21 araç sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda 1 şahıs hakkında iki farklı suçtan adli süreç başlatıldı.

Uygulamada ayrıca 4 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek haklarında gerekli tebliğ işlemleri gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin, suç ve suçlularla mücadele ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik benzer yol kontrol ve denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.