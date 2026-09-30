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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak il genelindeki okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi” kapsamında çok sayıda ekip sahada görev aldı.

Denetimlere 18 Jandarma Asayiş Timi, 4 Jandarma Trafik Timi, 2 JASAT unsuru, 1 KOM unsuru ile 1 Aile İçi Şiddet ve Çocuk unsuru katıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 80 jandarma personeli görev aldı. Çalışmalar kapsamında okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontroller gerçekleştirildi.