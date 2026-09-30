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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma, güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Okullarda güvenli eğitim ve öğretim ortamının sağlanması ve çocukların karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilere alınabilecek güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kişisel güvenlik ve suçtan korunmanın yanı sıra güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında bilgiler verildi.

Program kapsamında Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Soy da öğrencilere Jandarma teşkilatı ve mesleği hakkında tanıtım yaptı.