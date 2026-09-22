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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boğulma vakalarının önlenmesi, asayiş ve güvenliğin sağlanması ile orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirdi.

“Huzur ve Güven Uygulaması” kapsamında gölet, baraj, nehir havzaları, tabiat parkları ve ormanlık alanlarda kontroller yapıldı.

Denetimler sırasında vatandaşlar, suya girmenin oluşturabileceği hayati tehlikeler konusunda uyarılırken genel asayiş ve güvenlik ile orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrol ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.