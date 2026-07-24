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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Kütahya'nın Seyitömer ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Osmaniye Köyü'nde jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Seyitömer ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanla ilgili yapılan ihbarın ardından bilgi, Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine ulaştırıldı.

İhbar üzerine bölgede arama ve devriye faaliyetlerini yoğunlaştıran jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda kayıp büyükbaş hayvanı Bozüyük ilçesine bağlı Osmaniye Köyü sınırları içerisinde tespit etti.

Bulunan büyükbaş hayvan, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.