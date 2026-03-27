Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te, jandarma ekiplerinin aynı şahsa ait 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda binlerce makaron ele geçirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğüt ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi.
Ekiplerin şüpheli şahsa ait 3 ayrı adreste düzenlediği operasyonda, 1120 adet içi dolu makaron, 5000 adet içi boş makaron, 1000 adet boş sigara kutusu, 2 adet manuel kullanılan makaron doldurma makinesi, 1 adet otomatik makaron doldurma makinesi ve 2870 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.Ş. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.