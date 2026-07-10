Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bayırköy beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda binlerce boş makaron, kıyılmış tütün ve tütün doldurma ekipmanları ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KOM ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bayırköy beldesinde belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 200 adet boş makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tütün doldurma makinesi ile 1 adet tütün doldurma makinesi kompresörü ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin, kaçak tütün üretimi ve satışına yönelik denetim ve operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü öğrenildi.