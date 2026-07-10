Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Bayırköy beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda binlerce boş makaron, kıyılmış tütün ve tütün doldurma ekipmanları ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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‎Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KOM ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bayırköy beldesinde belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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‎Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 200 adet boş makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tütün doldurma makinesi ile 1 adet tütün doldurma makinesi kompresörü ele geçirildi.

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‎Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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‎Jandarma ekiplerinin, kaçak tütün üretimi ve satışına yönelik denetim ve operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü öğrenildi.