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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Söğüt’e bağlı Küre ve Çaltı köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, son dönemde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşlara karşılaşabilecekleri dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemlerini örnek olaylar üzerinden anlatarak, şüpheli durumlarda alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi.

Gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlardan özellikle şüpheli kişi ve durumlara karşı dikkatli olmaları ve herhangi bir olumsuzluk halinde güvenlik güçlerine bilgi vermeleri istendi.