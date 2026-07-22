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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı yürütülen bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, İnhisar ilçesine bağlı Tozman Köyü'nde çiftçiler ve biçerdöver operatörlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde, hasat sırasında meydana gelebilecek yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirler anlatıldı. Ekipler, özellikle tarım arazilerinde kullanılan biçerdöverlerin yangın güvenliği açısından gerekli ekipmanlarla donatılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Denetimler kapsamında operatörlerin makinelerinde yangın söndürme tüpü bulundurup bulundurmadığı kontrol edilirken, her biçerdöverin çalışma alanında en az 2 bin litre kapasiteli bir su tankerinin hazır bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca, olası bir yangınla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirterek vatandaşlara ihbar süreci hakkında kısa bilgilendirme yaptı.