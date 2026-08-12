Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te jandarma ekipleri, hasat döneminde meydana gelebilecek anız ve orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla tarım arazilerindeki kontrollerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dudaş Köyü mevkiinde hasat çalışması yapılan alanlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, biçerdöverlerin yanında yangına karşı tedbir amacıyla bulundurulması gereken su tankerlerini kontrol etti.

Denetimler sırasında vatandaşlar ve biçerdöver sürücüleri olası anız ve orman yangınlarına karşı bilgilendirildi. Hasat sırasında su tankeri bulundurulması, biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulunması ve makinelerin bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekiplerinin yangın riskine karşı sahadaki kontrol ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.