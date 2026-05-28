Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te, jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi 9 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda 9 uygulama noktasında 216 personel ile denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 2482 şahıs ve 1991 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 1 ehliyetsiz sürücüye 80.000 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aranması olan 1 şahısta yakalandı.

Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.