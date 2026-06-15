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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Jandarma ekipleri, PARS Analiz Sistemi üzerinden yürüttükleri çalışmalar kapsamında H.T. ve Y.Ş. isimli şahısların motosikletle ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri ulaştıkları bilgi sonrası Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyü mevkisinde şok yol kontrol ve arama uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama noktasında durdurulan motosiklette yapılan aramada, 1,57 gram amfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ile yakalanan H.T. ve Y.Ş. hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan adli tahkikat başlatıldı.