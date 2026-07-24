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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te hasat sezonunun yoğun şekilde devam ettiği tarım arazilerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem denetimlerini sürdürüyor hem de üreticileri olası yangınlara karşı bilinçlendiriyor.

Hasadın yapıldığı köylerde görev yapan jandarma ekipleri, biçerdöverleri tek tek kontrol ederek araçlarda bulunması gereken yangın söndürme ekipmanlarını denetledi. Denetimlerde operatörlere, anız ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında da bilgi verildi.

Ekipler, özellikle hasat sırasında su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekerken, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda çiftçilere uyarılarda bulundu. Olası bir yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için üreticilerin gerekli tedbirleri eksiksiz uygulaması istendi.

Jandarma ekipleri ayrıca, duman ya da yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının büyük önem taşıdığını hatırlattı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın, hasat dönemi boyunca tarım alanlarında denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.