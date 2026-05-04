

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri uyuşturucu madde zanlısını yakaladı.

Jandarma ekipleri K.K. isimli şahsın aracında uyuşturucu madde olduğuna yönelik istihbaratı değerlendirerek şahsın aracını takibe aldı. Ekipler aracı Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde durdurdu.

Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 6 gr. metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Payp) ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı.