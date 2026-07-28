Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde düzenlenen 16. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Hayır Cemiyeti etkinliğinde jandarma ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik süresince Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 720 vatandaşa orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler, telefon dolandırıcılığı yöntemleri ve hayvan hırsızlığına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtarak olası risklere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan etkinliğin huzur ve güven ortamında tamamlandığı, program boyunca herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı bildirildi.