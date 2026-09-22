Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentte yaşayan gazileri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde jandarma personeli, gazilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Gazilerin sağlık durumları hakkında bilgi alan ekipler, herhangi bir ihtiyaç veya taleplerinin olup olmadığını da sordu.

Görüşmelerde gazilerin ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretler, günün anlam ve önemine yönelik iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.