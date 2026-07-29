Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, "kasten öldürme" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken Bilecik İl Jandarma Komutanlığının, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.