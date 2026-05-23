Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan Beldesinde 2 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Bilecik'te operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan S. G. isimli şahıs Vezirhan Beldesinde yakalandı.
Şahıs, jandarmadaki işlemleri sonrası Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.