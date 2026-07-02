Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz olarak ekildiği belirlenen 136 kök haşhaş ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Kınık Köyü'nde izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Z.Ö. isimli şüpheliye ait adres ve eklentilerinde gerçekleştirdikleri aramada, toplam 136 kök (668 adet) haşhaş bitkisi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Z.Ö., jandarmadaki işlemleri ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.