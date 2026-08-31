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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İYİ Parti İlçe Başkanlığı’nda görev değişikliği yaşandı. İYİ Parti İlçe Başkanının genel merkez tarafından görevden alındığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre İYİ Parti’de Bozüyük İlçe Başkanı Ayhan Uçan genel merkez tarafından görevden alındı. Uçan’ın görevden alınmasının ardından gözler Bozüyük İlçe Başkanlığı görevine getirilecek yeni isme çevrildi.

Edinilen bilgilere göre yeni ilçe başkanının kim olacağı henüz netlik kazanmazken, parti kulislerinde Mustafa Küplü, Ümit Kök, İrfan Öz ve Ersin Nizam isimleri konuşuluyor.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Bozüyük İlçe Başkanlığı görevine yapılacak atamanın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.