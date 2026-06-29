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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İYİ Parti İl Başkanlığı ile Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, düzenlenecek etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği bu özel günlerde paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Kılınç, “Birliği ve dayanışmanın önemini daha çok hissettiğimiz bu günlerde paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi aşure ikramımıza bekliyoruz.” dedi.

Aşure ikramı, 30 Haziran Salı günü saat 14.00’te Atatürk Parkı önünde gerçekleştirilecek. İYİ Parti teşkilatı, tüm Bileciklileri etkinliğe davet etti.