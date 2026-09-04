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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 6 ay süreli Toplum Yararına Program (TYP) hayata geçirildi.

Program kapsamında hazırlanan iş birliği protokolü, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım ile Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından imzalandı.

TYP kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla bir yandan vatandaşların çalışma hayatına katılımının desteklenmesi, diğer yandan İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bakım, onarım ve temizlik hizmetlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İmzalanan protokolle birlikte 6 ay boyunca uygulanacak programın Bilecik’te kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sunması amaçlanıyor.