Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, il genelindeki güvenlik çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirilirken; asayişin sağlanması, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen faaliyetler, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, siber suçlarla mücadele ve trafik tedbirleri ele alındı.
İlgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar gözden geçirilirken, alınan tedbirler ve uygulanacak yeni güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.