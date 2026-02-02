Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem ilk dersi, bayrak temasıyla Ertuğrulgazi İlkokulu’nda gerçekleştirildi.
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerle bir araya gelerek bayrağımızın anlamı ve taşıdığı millî değerlerin önemine dikkat çekti.
Bu anlamlı buluşma, öğrencilerde millî birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı.
Müdür Şimşek, “İkinci dönemin; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.” dedi.