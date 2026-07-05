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Kaynak: İHA

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Selimköy köyü yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yenipazar yönünden Selimköy istikametine ilerleyen Ş.Ü. yönetimindeki 11 EK 527 plakalı otomobil, kavşaktan Yenipazar yönüne çıkış yapan M.Z.Ç. idaresindeki 26 AFK 718 plakalı otomobile sol yan taraftan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 11 EK 527 plakalı aracın sürücüsü Ş.Ü. ile araçta bulunan S.Ü., A.Ü., B.Ü., A.Z.Ü. ve H.Ü. yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü M.Z.Ç. ile yolcular S.Ç., S.Ç. ve S.Ç. de kazada çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, 10 kişi ambulanslarla Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.