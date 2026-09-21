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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ

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‎Bilecik’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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‎Edinilen bilgilere göre kaza, Bozüyük-Bilecik karayolu Pazaryeri Kavşağı’nda meydana geldi. Bozüyük’ten Bilecik istikametine seyir halinde olan U.V.A. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen T.Ş. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

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‎Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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‎Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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‎Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.