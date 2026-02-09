Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak Ramazan ayı öncesinde il genelinde gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda; denetim ekipleri tarafından, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yerel ve ulusal zincir marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle; temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, fiyat etiketi, gramaj ve fahiş fiyat artışı başlıkları titizlikle incelendi.

Vatandaşların, fahiş fiyat veya yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları hâlinde şikâyetlerini ALO 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi (HFA) mobil uygulaması veya CİMER üzerinden iletebilecekleri konusunda hatırlatmada bulundu.